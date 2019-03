Chamonix : Lionel Wibault peint les montagnes avec passion

Lionel Wibault parle avec admiration et connaît par cœur l'amphithéâtre de roches qu'il va peindre à Chamonix, en Haute-Savoie. Depuis plus de 30 ans, l'artiste associe ses deux passions qui sont la peinture et la montagne. Chaque année, il réalise des toiles à plus de 3 000 mètres de haut. Cet apliniste professionnel a gravi plus de 2 500 sommets au cours de sa carrière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/03/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 mars 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.