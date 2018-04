Chamonix-Mont-Blanc : une avalanche a emporté quinze randonneurs en ski

Météo France avait donné l'alerte à l'avalanche. Mais en ce matin du lundi 2 avril 2018, à Chamonix-Mont-Blanc, en Haute-Savoie, un groupe d'une quinzaine de skieurs a été emporté par une avalanche, sur le massif des Aiguilles Rouges, provoquant un mort et plusieurs blessés. L'alerte a vite été donnée et les secouristes sont intervenus. Les trois blessés ont été évacués à l'hôpital de Sallanches. Les recherches continuent toujours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.