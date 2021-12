Champagne et vin mousseux : des bulles de plaisir pour les fêtes

C'est l'hiver et les vignes sont au repos. Mais dans les villages de Champagne, c'est l'effervescence pour accueillir les clients avant les fêtes. Ce mercredi matin, Céline Rousseaux, viticultrice à Verzenay (Marne), reçoit deux clients venus spécialement de Belgique, comme chaque année depuis dix ans. "C'est vraiment important pour nous de savoir où vient le produit. Et nous ne changeons pas, donc cela veut dire que c'est parfait", lance l'un d'entre eux. À moins de 25 euros la bouteille, ils repartent avec une bonne réserve, pendant que Céline Rousseaux prépare d'autres commandes. La demande est très forte. Les clients se font toujours plaisir avec du champagne, mais cette année, les crémants connaissent un succès inattendu, surtout produits localement. "Il y a forcément aussi le prix qui joue. C'est un peu plus accessible", lance un client. "On est sur une moyenne entre 15 et 20 euros, ce qui est moins cher que le champagne", explique Maxime François, caviste à Metz (Moselle). Qu'il s'agisse de champagne ou de méthode traditionnelle, les viticulteurs s'attendent à des ventes records en 2021. TF1 | Reportage V. Dietsch, L. Lassalle