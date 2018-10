Champagne : des milliers de grues cendrées font étape au lac du Der

Venues de Scandinavie, des pays Baltes et d'Allemagne, ces 50 000 grues cendrées font étape au lac du Der avant de s'envoler vers l'Afrique où elles passeront l'hiver. Cet écrin naturel de 50 hectares leur permet de dormir la nuit, les pattes dans l'eau, pour éviter les prédateurs. Le jour, elles picorent du maïs et des céréales dans les champs et les prairies environnants. Ces milliers de grues cendrées offrent un spectacle inouï aux passionnés de nature de par leur envol simultané par-dessus le lac. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.