Le champignon de Paris mis à l'honneur dans la haute gastronomie

À Cergy-Pontoise, dans le Val-d'Oise, le champignon de Paris est un produit du terroir très prisés des chefs cuisiniers. Ils préfèrent d'ailleurs travailler des produits locaux, issus d'une exploitation, qui sont de meilleure qualité que ceux importés. Aurélien Blard, chef cuisinier, a préparé du ris de veau au beurre mousseux accompagné d'une poêlée de champignons de Paris et d'un écrasé de pommes de terre. Découvrez la préparation de ce plat en images.