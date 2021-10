Champignons : les recettes d’un chef normand

Partir à la cueillette aux champignons, c'est une balade de santé pour le chef Franck Quinton. C'est parfois une vraie chasse au trésor qu'il s'octroie plusieurs fois par semaine dans la forêt d'Andaine avec Jean-Pierre, son ami. Parmi les 1 800 sortes de champignons nichés dans le sol calcaire et acide de la région de l'Orne, surprise et découverte agrémentent la promenade matinale. C'est avec de jeunes cèpes que va démarrer notre petit cours de cuisine. Le chef nous promet simplicité et gourmandise. Après avoir lavé les cèpes avec une brosse humide, une poêlée d'automne se dessine : beurre, cèpes, thym et laurier. Franck Quinton est si féru de champignons qu'il les adoptent partout en décoration dans son joli manoir dissimulé dans la nature derrière le lac de Bagnoles-de-l'Orne. Au tour de la girolle de nous régaler, après nous avoir fait marcher trois heures en forêt. En deux minutes, girolles, beurre et romarin tutoient la créativité du chef étoilé. Il a concocté une alléchante mille feuilles de girolles.