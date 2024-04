Champignons : pourquoi ce site internet fait débat ?

Dans cette forêt de Haute-Savoie, se cache un trésor parmi les plus convoités en cette saison. Yvan, Sylvain et Baptiste sont à la recherche de morille, l'une des variétés les plus rares de champignons. Récolte du jour : une quinzaine de morilles dans une zone d'une dizaine de mètres carrés seulement. Leur secret se trouve sur cette carte. Grâce à un algorithme, ces petits carrés roses indiquent les meilleurs coins à champignons. Pour accéder à ces cartes, comptez quand même une cinquantaine d'euros par an. Des champignons plus faciles à trouver, mais pas forcément moins chers. Sur ce marché par exemple, les morilles ont également un prix : neuf euros les 100 grammes. Et quand on vous pose la question, les avis sont unanimes : les coins à champignons, c'est sacré. Des coins à champignons envahis de cueilleurs, ce n'est pourtant pas l'objectif du créateur du site. Selon lui, l'application multiplie les chances de trouver des champignons, mais pour bien les cueillir, il faut surtout bien connaître leur environnement. Il n'a, en revanche, pas souhaité nous révéler combien de cueilleurs ont succombé à cette application. Il faut croire que, comme les coins à champignons, c'est un secret bien gardé. TF1 | Reportage E. Drouillac, C. Joanneau