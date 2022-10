Champion du Monde avec une paëlla au foie gras

Eric Gil a détrôné les Espagnols à la Coupe du monde de paëlla, chez eux, à Valence. De retour au village avec un trophée sous le bras, il est désormais la coqueluche de la région. "Nous sommes venus pour le cuistot et la paëlla", "C'est un honneur pour la région", lancent quelques habitants. La paëlla d'Eric a raflé le titre haut la main. Eric est technicien dans un théâtre la semaine, traiteur sur la place du marché le samedi. Pour lui, cuisiner la paëlla est un art. Quand il en parle, c'est avec passion : "ça détend, c'est comme la musique, il faut qu'on soit dans les temps". Et ne lui parlez pas de crevettes ou de chorizo. La recette traditionnelle née à Valence ne contient rien de tout cela. C'est avec une recette revisitée qu'Eric Gil a remporté la Coupe. Une paëlla aux confits de canard et au foie grave. La recette championne du monde a tout de même un coût, 30 euros la part contre dix euros pour la paëlla traditionnelle. Eric a multiplié son nombre de commandes par quatre depuis la victoire. Il aimerait bientôt se consacrer à la restauration à plein temps. TF1 | Reportage P. Géli, E. Pépin