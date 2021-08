Championnat de France de bras de fer dans les Alpes-Maritimes : à la rencontre des champions

Grands ou petits, qui ne s'est jamais mesuré au bras de fer ? Eux le font très sérieusement, ils sont champions de France. On est allé leur demander conseil. Le secret de l'équipe de Tahiti, c'est l'alimentation. "On nous dit depuis tout petit que si tu veux grandir, tu dois manger de la soupe. Chez nous, c'est pareil. Il faut beaucoup manger", a expliqué Tepa Teuru. Et apparemment, ça lui réussit. Ceux qui pratiquent le bras de fer font aussi de la musculation et s'échauffent avant chaque combat. C'est un sport comme les autres avec sa fédération, ses arbitres et ses règles. Dans le village de Drap (Alpes-Maritimes), qui accueille ce championnat, des curieux sont venus assister aux combats. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour vous aussi devenir un champion de bras de fer. Pour tirer un camion en montée ou soulever des pierres de plus de cent kilogrammes comme eux, il faudra peut-être attendre un peu.