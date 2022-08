Championnat de France des montgolfières à Belfort

Aux premières lueurs du jour, voir les montgolfières décoller est toujours aussi impressionnant. Mais ce jeudi matin, les navigateurs n'ont pas vraiment le temps d'en profiter, car ils sont trop concentrés sur leurs épreuves. Le décollage, c'est une phase délicate qui demande dextérité et rapidité. Et il leur faut quelques minutes seulement pour gonfler leurs ballons. Les navigateurs font cap sur l'horizon, dans la lumière du matin et dans un calme apparent. À bord de la montgolfière, la tension est maximale. Les paysages défilent, il faut rejoindre la première cible au plus vite. Michel Bourbier, champion de France 2021-2022, prépare sa manœuvre. L'objectif est de déposer un marqueur le plus au centre possible de la cible au sol pour engranger le maximum de points, chacun veille à son poste. Une demi-heure de vol à peine pour marquer au plus près trois cibles successives. Au sol, les coéquipiers assistent les navigateurs en vol. Le champion de France sera désigné d'ici deux jours à l'issue des épreuves et participera prochainement au championnat du monde. TF1 | Reportage P. Vogel, E. Schings