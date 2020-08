Championnat du monde de châteaux de galets à Villeneuve-Loubet

Le championnat du monde de châteaux de galets est organisé depuis 29 ans à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), sur la Côte d'Azur. Petits et grands ont passé la journée de lundi à empiler méthodiquement les galets un par un en évitant que tout s'effondre. Jérôme et sa compagne se sont lancés dans la construction du stade de foot de Nice, et c'est plutôt ressemblant. Les vacanciers, eux, sont admiratifs devant tant de créativité et de travail. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 11/08/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 11 août 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.