Championne de France des radars, cette ville est-elle plus sûre ?

Sur les grands axes routiers ou en plein centre-ville, à Perpignan (Pyrénées-Orientales), les radars sont dans tous les quartiers. C'est la ville où l'on compte le plus de radars urbains. Ils sont au nombre de treize, soit un radar pour 9 204 habitants. En deuxième position, Nancy (Meurthe-et-Moselle), avec dix radars, et enfin Mulhouse (Haut-Rhin), troisième, avec neuf radars dans la ville. Avec une telle position dans le classement, les rues de Perpignan sont-elles plus sûres ? "Ce n'est pas trop mal, ça protège les autres ; "Ça permet de faire beaucoup plus attention" ; "Je ne suis pas persuadé que ce soit si dissuasif que ça, celui qui n'a pas envie de respecter ne respectera pas je pense, c'est mon avis", répondent quelques automobilistes. Les piétons, eux, sont convaincus. Rassurer les piétons, c'est l'objectif de la mairie qui veut en finir avec le tout-voiture. Et les résultats sont là, en dix ans, les messages d'infraction relevés par les radars ont été divisés par deux dans la ville. Moins d'infractions, mais des efforts restent à faire. En 2023, 175 accidents corporels ont été constatés sur les routes de Perpignan. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso