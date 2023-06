Champions du monde, nous passons 2h13 à table chaque jour !

Ça ressemble à un repas du dimanche, et pourtant, c'est en pleine semaine que Brigitte cuisine ainsi pour sa fille et ses petits-enfants. Alors évidemment, pour manger l'entrée, le plat et le dessert, ça prend du temps, et tant mieux, car ces quatre-là sont très heureux de se revoir. Ce n'est pas la course, mais les Français sont justement des champions, ceux du temps passé à table. Deux heures treize en moyenne par jour, contre une heure et deux minutes aux États-Unis. Les sandwichs avalés à la va-vite n'ont que peu de succès chez nous, parce que le déjeuner est une pause presque sacrée. Et les Français sont très ponctuels pour leur repas à treize heures, pas avant, mais pas après. Une tomate mozza d'un côté et une salade césar de l'autre, mais surtout, leur premier repas d'affaires ensemble, car Nathalie vient d'embaucher Nesma, et autour d'une table, ça se passe toujours bien. Il se passe tant de choses pendant les repas, qu'ils peuvent durer même bien plus longtemps. Et comme en plus, c'est meilleur pour la digestion, alors pourquoi s'en priver ? TF1 | Reportage M. Fiat, B Agirbas, E. Hassani