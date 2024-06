Champs-Élysées : redevenir la plus belle avenue du monde

À en croire les passants rencontrés ce mardi matin, la plus belle avenue du monde n'est plus ce qu'elle était. Pour réconcilier aussi bien les Français que les touristes avec la célèbre avenue, il faut un grand lifting. Le Comité des commerçants propose plus d'espaces pour les piétons, les vélos, et surtout moins de voitures en réduisant le nombre de voies de circulation de six à quatre. Au début des années 90, l'objectif était le même. Un bain de jouvence pour moins de voitures avec la suppression des contre-allers. Trente-trois ans après, ça n'a pas suffi et le but est d'encore aller plus loin. Concrètement, cela signifie planter 160 arbres dans les jardins, créer de nouveaux espaces verts, sportifs ou de jeux pour les enfants. Trop de fast-foods et de grandes enseignes, les riverains préconisent aussi le retour des bistrots et des terrasses. Ce projet serait réalisable en dix ans. Encore faut-il que la mairie de Paris s'en empare. Elle promet déjà d'en inspirer largement. TF1 | Reportage L. Attal, P. Bouffard, M. Guénégan