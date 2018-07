Les champs souffrent du manque de pluie

Dans le Nord, juin 2018 a été le deuxième mois le plus sec depuis la fin de la guerre. Outre la chaleur, la pluie n'est pas tombée depuis un mois et demi à Sercus, rendant les agriculteurs inquiets. La sécheresse a de lourdes répercussions, dont une baisse de rendement de près de 40%. La profondeur des nappes phréatiques rend également impossible l'irrigation. S'il ne pleut pas abondamment dans les quinze jours à venir, des pertes importantes peuvent survenir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 23/07/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 23 juillet 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.