Changement d'heure : pour ou contre ?

A Bordeaux, on a du mal à trouver des partisans du changement d'heure, alors que celui-ci aura lieu dans la nuit du 27 au 28 octobre 2018. Mais comme la Commission européenne songe sérieusement à le supprimer, il est donc probable que ce soit la dernière fois qu'on gagne une heure de sommeil en hiver. Les États membres n'ont plus qu'à se mettre d'accord sur cette question. Notons que certaines personnes n'y voient que des avantages et des médecins généralistes estiment même que cette réforme pourrait avoir des effets positifs sur notre santé.