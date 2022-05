Changement de vie : ils ont décidé d’ouvrir leur propre gîte

Agriculteurs de fonction, Alain et Catherine Roussel s’improvisent architectes. Sur les terres qu’ils ont achetées il y a cinq ans, ils comptent transformer un moulin en ruine du XIXe siècle, en gîte touristique. S’éloigner des chambres d’hôtels standardisées serait la clé du succès. Delphine Laurier, technicienne Gîtes de France, les avait conseillés pour la rénovation de leur premier gîte. C’est un succès immédiat pour l'hébergement que le couple loue 30 semaines par an. Le tarif varie de 500 à 800 euros la semaine. Le coût total de la rénovation est de 280 000 euros. Régis Juillard, gérant de "L’Agarine" à Vebret (Cantal), doit finir de meubler son gîte. Il fait les brocantes pour réduire ses frais. Des meubles anciens permettent de conserver l’aspect authentique. Pour le confort, il a misé sur une piscine enterrée. Dans une région touristique comme le Cantal, les concurrents sont nombreux, mais Régis est confiant. L’année 2022 s’annonce historique pour les gîtes, plus de la moitié des hébergements sont déjà complets pour cet été. TF1 | Reportage E. Vinzent, T. Rolnik, C. Olive