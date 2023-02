Changement de vie : testé et approuvé !

Il ne reste que quelques cartons à déballer seulement deux semaines après leur déménagement. Même en pleine année scolaire, David et Fabienne Gibino n’ont pas hésité. Après quinze ans passés dans le Sud, près de Béziers, l’envie de changement était là. Depuis trois ans, des semaines test sont organisées, tous frais payés, pour permettre de découvrir la région et tenter l’installation. Pour David et sa famille, cette expérience a créé le déclic. Le transfert de leur entreprise dans le bâtiment est une question de semaines. D’ailleurs, la décision d’acheter une maison, avec une terrain de 5 000 mètres carrés, a été très vite prise. Avec des prix très attractifs, l'immobilier est justement un atout. Et les maisons se vendent. De plus, pour les habitants rencontrés, ces nouvelles arrivées sont une très bonne chose. L’été prochain, une nouvelle semaine test sera organisée et orientée vers la reprise de commerces. Dans le centre de Nevers, les opportunités sont nombreuses. En trois ans, une trentaine de familles ont déménagé dans le département via ce dispositif. Une expérience encore timide, mais qui n’a sans doute pas fini de convaincre. TF1 | Reportage M. Chantrait, F. Amzel