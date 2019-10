Changement d’heure : qu'en pense-t-on sur les marchés ?

Dans la nuit du 26 au 27 octobre 2019, il faut penser à reculer nos montres d'une heure. Outre le rallongement du temps de sommeil, certaines habitudes vont aussi changer. En effet, ce basculement implique de faire le plein d'énergie avec des fruits frais et des fruits secs. Par ailleurs, au marché de La Madeleine, les habitants profitent du moindre rayon de soleil. Sur les étals, divers produits sont proposés pour assurer une bonne transition des habitudes en raison du changement d'heure. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 25/10/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 25 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.