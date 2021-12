Changements du 1er janvier : les bonnes et les mauvaises nouvelles

Le début de l'année 2022 sera marqué par quelques changements. On commence par les bonnes nouvelles. Le SMIC a connu une hausse de quatorze euros par mois, soit 1 603 euros bruts. Les pensions de retraite, elles aussi, vont être revalorisées avec une hausse de 1,1%. Cela concerne les retraites de base, les salariés du privé, les fonctionnaires et les indépendants. En ce qui concerne les crédits d'impôt pour les activités dites "de confort", vous n'aurez plus besoin d'avancer la part remboursée par l’État. Le remboursement se fera désormais en temps réel et non au bout d'un an comme auparavant. Cela touche plus d'un million de foyers. Pour ce qui est des mauvaises nouvelles, il y en a deux, notamment l'envolée du prix des timbres. Le vert passe de 1,08 euros 1,16 euros. Le timbre rouge pour les lettres prioritaires grimpe de 1,28 à 1,43 euros. Par ailleurs, à partir de samedi, si vous êtes amené à aller aux urgences sans être hospitalisé dans la foulée, vous devez payer un forfait patient. Celui-ci coûte un peu plus de 19 euros. Si vous avez une mutuelle, vous pourrez bénéficier d'un remboursement, sinon, vous devez payer la note. Arnaud ETCHEVERRY