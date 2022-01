Changer de nom sera bientôt plus facile

Changer de nom, est-ce pour vous une tentation ? "Il y a des gens qui ont des noms très bizarres ou qui portent à la rigolade, ce sera bien pour eux", "des fois ce n'est pas toujours facile par rapport au divorce de pouvoir changer de nom de famille", témoignent certains passants. Bientôt, il n'y aura plus besoin de se justifier pour l'envisager. En effet, si la proposition de loi est acceptée, elle vous offrira la possibilité de changer de nom une fois dans votre vie et surtout, sans aucun motif. "Quand on porte le nom d'un bourreau, de quelqu'un qui a maltraité notre parent ou tout simplement qu'il est source de disputes et de harcèlement, il faut qu'on puisse permettre à ces personnes-là de changer de nom", explique Marine Gatineau Dupré, collectif "Porte mon nom". Une liberté que ce collectif voudrait élargir aux enfants mineurs, dont les parents se trouvent parfois en conflit après une séparation. Les débats parlementaires doivent maintenant se poursuivre. Le collectif "Porte mon nom" estime que 4 000 personnes pourraient demain se saisir de cette loi. TF1 | Reportage F. Leenknegt, A. Malavaud, S. Deperrois