Changer de région, une solution pour avoir ses papiers plus vite

Jean-François part en voyage aux Antilles dans moins d’un mois, mais son passeport n’est plus valable. Il doit le renouveler au plus vite. Il habite à Caen, mais il a fait 45 minutes de route ce lundi matin pour avoir un rendez-vous plus rapidement. "Mon premier rendez-vous pour Caen, c’était fin mars", explique-t-il. Au niveau national, il faut en moyenne un mois pour prendre rendez-vous, contre deux semaines dans cette mairie du Calvados. Alors ils sont de plus en plus nombreux à faire des kilomètres. L’an dernier, sur plus de 1 000 documents d’identité, 40% étaient pour des personnes habitant hors du contour de Livarot-Pays-d’Auge. Les délais d’attente ne sont pour l’instant pas rallongés par cette forte demande, mais le maire reste vigilant. Par ailleurs, les demandeurs qui s’apprêtent à se rendre dans une mairie loin de leur domicile doivent redoubler d’attention. Mieux vaut ne rien oublier pour éviter un aller-retour supplémentaire. Pour rappel, les passeports sont valables dix ans et les cartes d’identité quinze ans. Dans le pays, 2 000 mairies sont équipées pour pouvoir les renouveler. TF1 | Reportage A. Vieira, X. Thoby