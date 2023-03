Changer de vie et voir la vie en roses

On ne peut pas rater la boutique d'Anne-Marie. Placée à l'entrée du village de Castelmoron-sur-Lot (Lot-et-Garonne), juste après le pont, la fleuriste est incontournable. Mais elle a décidé de vendre son commerce pour profiter de la vie. Elle a mis une annonce sur notre site SOS Villages sans trouver de repreneur pour le moment. Pourtant, sa boutique a un succès fou. "Ça serait dommage que ça s'arrête. Il n'y a plus qu'à arriver avec deux valises. Tout est prêt, tout est là", a-t-elle affirmé. Dans le village de près de 2 000 habitants qui compte de nombreux commerces, la disparition de la boutique de fleurs laisserait un grand vide. Les clients viennent de vingt kilomètres alentour. D'autant qu'Anne-Marie a patiemment construit un réseau de fournisseurs et peut désormais compter sur une productrice du village d'à côté. Pour ceux qui aimeraient reprendre le commerce, Anne-Marie et sa fille Gaëlle promettent d'aider les successeurs à démarrer. TF1 | Reportage E. Braem, C. Devaux