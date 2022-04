Changer sa chaudière avec 1 000 euros supplémentaires

Une chaudière à gaz et des factures qui grimpent depuis quelques mois. "On est sur une consommation annuelle d’environ 2 000 euros par an. C’est pour cela qu’on a décidé de la changer", confie Daniel. Changer pour une pompe à chaleur moins énergivore, en effet, il en rêvait. Le coût est à 15 000 euros. Il a droit à 4 000 euros de prime Rénov’, une prime énergie, et depuis ce vendredi, un bonus supplémentaire de 1 000 euros. C'est un coup de pouce à la prime Rénov’ pour remplacer votre chaudière à gaz ou au fioul et qui fait aussi du bien à un chauffagiste. Un même espoir pour cette autre professionnelle. Faute de revenu suffisant, certains clients hésitaient à sauter le pas. Une femme admire sa nouvelle pompe à chaleur flambant en neuf. Un thermostat qui est réglé à 21 degrés, avec des économies espérées. Pour bénéficier du bonus de 1 000 euros, vous avez jusqu’à la fin de l’année. Mais il y a une condition, il faut faire appel à un professionnel labellisé RGE, Garant de l’Environnement. TF1 | Reportage G. Charnay, D. Paturel