Chantage sur Internet : un réseau démantelé

Tout est parti d'un mail, un faux. Et pourtant, il y a bien un logo officiel, et même la signature d'un général de gendarmerie en fonction. C'est une prétendue convocation pour consultation d'images pédopornographiques sur Internet. Tout était faux, mais des victimes sont allées jusqu'à payer 2 000 euros pour éviter des poursuites. Ce mail frauduleux, Geoffroy Delpit l'a reçu. Quand nous l'avions rencontré, il était surpris par le montant de l'amende. Il a tout de suite compris que c'était une arnaque, mais d'autres se sont faits piégés. Les enquêteurs ont identifié plusieurs centaines de victimes, et à chaque fois le même scénario. Le préjudice total de ces arnaques s'élève à 3,3 millions d'euros. Pour réaliser ce coup de filet, deux ans d'enquêtes. Résultat : 19 interpellations sur le territoire et en Belgique. Pour soutirer l'argent à leurs victimes, les malfaiteurs avaient une technique bien rodée. Leur procès se tiendra en janvier prochain. Les mis en cause risquent jusqu'à dix ans de prison et un million d'euros d'amende. TF1 | Reportage J. Quancard, M. Belot, V. Abellaneda