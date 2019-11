Chantal Ladesou, un succès phénoménal dans les théâtres comme au cinéma

Depuis ses débuts au petit théâtre de Bouvard, dans les années 80, Chantal Ladesou a fait du chemin. Un one-woman-show et des premiers rôles au cinéma, tout sourit à la Ch'ti. Son succès, elle le doit à son énergie et à son humour. Sur scène, les vieux sont l'un de ses thèmes préférés et le public adore. Chantal Ladesou repart en tournée dans tout le pays avec son spectacle "On the road again" et elle sera à Paris en janvier. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 11 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.