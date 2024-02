Chantier de l'A69 : les forces de l'ordre face aux opposants

Le nettoyage vient de commencer sous très haute surveillance. Une centaine de gendarmes entourent la ZAD, autour du chantier de l'A69. C'est ici que les opposants du projet d'autoroute étaient installés depuis plusieurs mois. Ce lundi matin, il ne reste plus que les irréductibles, qui se font appeler les "écureuils". Ces activistes, une dizaine, ont construit des cabanes au sommet des arbres, qui doivent être coupés aujourd'hui. Nous leur avons parlé par téléphone : "on aimerait bien que les arbres restent debout". Les tractopelles sont déjà sur place. Mais avant d'abattre les arbres, il faut convaincre les militants écologistes de descendre. Ce lundi après-midi, des négociateurs de la gendarmerie viendront leur parler. Les activistes sont prêts à les entendre, mais ils se disent inflexibles. Tout doit être fait pour que la journée se déroule dans le calme, contrairement à dimanche après-midi. Des affrontements ont eu lieu entre une centaine de militants radicaux et des gendarmes. Six personnes ont été interpellées et deux engins de chantier ont été brûlés par les manifestants. TF1 | Reportage I. Bornacin, M. Larradet, T. Vartanian