Chantier d'un centre religieux : la contestation dégénère en Ardèche

Des religieux et des militants écologistes qui en viennent aux mains sur un chantier de construction. Une scène surréaliste ce matin encore dans cette petite commune ardéchoise d'à peine 400 habitants. L'un des manifestants qui voulait bloquer une pelleteuse a même été légèrement blessé et transporté à l’hôpital. Au cœur de la discorde, la construction d'une nouvelle église de 50 mètres de haut. Un projet porté par une congrégation catholique réputée ultra-conservatrice. Nous les avions rencontré en avril dernier. La communauté prétend n'avoir plus assez de place pour accueillir ses nombreux fidèles. Le village est déchiré entre partisans et opposants du projet. Les militants écologistes dénoncent une construction illégale en raison de la présence d'une plante rare et protégée, qui n'aurait pas été prise en compte dans l'étude environnementale commandée par la préfecture. Pour l'heure, les travaux ont été interrompus. Une réunion de concertation est organisée à la préfecture jeudi prochain. TF1 | Reportage C. Blampain, B. Gereys