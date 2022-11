Chantiers à l'arrêt : 420 familles privées de leur future maison

Ce jeudi matin, Isabelle Dubuisson est désespérée. À Chauny (Aisne), sur ce terrain, devait être construite sa future maison. Mais depuis quelques jours, le constructeur Seissigma, une filiale de la société Maisons Pierre, a fait faillite. Elle a déjà payé 40 000 euros. Ironie de l'histoire, juste à côté, ses voisins font construire leur maison neuve, mais par un autre constructeur. Et là, tout va bien. Pourtant, les difficultés de la société ne datent pas d'hier. Dans le petit village Seboncourt (Aisne), une maison aurait dû être terminée en décembre dernier, mais la famille ne peut toujours pas emménager. Florent Sliwinski est paraplégique. Il vit depuis dans une maison à étage et dort au rez-de-chaussée dans un canapé-lit. Par effet domino, la faillite de la société Seissigma a des répercussions sur des centaines de sous-traitants, comme ici chez Eco Carrelage à Soissons (Aisne). Les factures impayées s'élèvent à 160 000 euros. Nous avons tenté de joindre l'entreprise Seissigma, en vain. Les 420 familles concernées en appellent à Maisons Pierre pour finir les chantiers. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman