Chantiers : comment se passer des échafaudages

Ils peuvent gâcher la photo souvenir, ces morceaux de métal qui entourent un clocher ou surplombent un château. À Amboise (Indre-et-Loire), les échafaudages masquent la vue sur la chapelle Saint-Hubert depuis plusieurs mois. Et voici la solution dans certains cas : un drone. Nous sommes au château de Sully-sur-Loire (Loiret), ce drone va enlever la mousse et les lichens sur les toitures et les façades. Le produit propulsé se trouve au sol, un long tuyau alimente le drone. Le procédé a plusieurs avantages. "Ça rend beaucoup plus simple à certains nombres d'accès, le temps de mise en œuvre est assez court, on arrive à réduire le temps de chantier et le temps de réalisation de travaux", explique Didier Dardeau, pilote de drone. Au château de Villesavin (Loir-et-Cher), les travaux sont trop lourds pour faire appel à un drone. Il faut restaurer une partie de la toiture. Le coût de l'échafaudage, c'est 10% du budget prévu pour la couverture. Ici, le recours au drone a déjà permis de faire des diagnostics sur des parties difficiles d'accès du monument. De nouveaux outils au service d'un objectif, préserver ce patrimoine pour les générations futures. TF1 | Reportage C. Madronet, M. Russel, T. Rolnik