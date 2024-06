Chantiers : les délais prennent l'eau

Une maison est en travaux. A priori, rien d'anormal. L’échafaudage est posé, la bâche est sur le toit, mais le chantier est à l'arrêt depuis trois semaines. La fautive : la pluie. Depuis le mois d'octobre, un couvreur a dû interrompre dix chantiers. Pour réaliser tous ses travaux, il faut à cet artisan cinq jours consécutifs de beau temps, un défi presque impossible à réaliser. En Bourgogne-Franche-Comté, il a plu la moitié du mois de mai. Après plus d'un an d'attente, quatre mois de retard, et un terrassement qui n'a toujours pas commencé, un habitant du Jura a reçu les clés de sa nouvelle maison vendredi dernier. Les retards coûtent très cher aux artisans. Un chef d'entreprise doit couvrir le toit d'une maison depuis déjà quatre mois. Ce n'est pas le seul de ses chantiers à l'arrêt. Au total, il a déboursé 200 000 euros de matériels sans avoir généré aucune rentrée d'argent. La construction d'une maison aurait dû finir avant l'été. Elle ne le sera qu'au début de l'automne. TF1 | Reportage L. Jeanson, A. Blettery, G.Martin