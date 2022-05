Chaos sur l'A7 : l'autoroute bloquée pendant 22 heures

Ce jeudi matin encore, de nombreux conducteurs se sont trouvés coincés dans des kilomètres de bouchons sur l'A7. En face, la situation avait été rétablie un peu plus tôt. L'accident a eu lieu mercredi matin au sud de Lyon au niveau de Chasse-sur-Rhône. Un camion transportant des matières toxiques s'est renversé après avoir percuté une voiture. Dans l'après-midi, les autorités décident de couper l'autoroute dans les deux sens jusqu'à Valence, car le chargement est dangereux et très inflammable. Il faut établir un paramètre de sécurité avant de l'évacuer. Les automobilistes se retrouvent bloqués pendant de longues heures sous une chaleur écrasante, jusqu'à 37 °C dans les véhicules. Certains passent même derrière les rails de sécurité pour quitter l'autoroute par des chemins de terre. Avant de relever le camion avec une grue, les pompiers ont amené 60 tonnes de terre pour bloquer les matières toxiques qui risquaient de se déverser au cours de l'opération. TF1 | Reportage M. Guiheux, C. Cuisine, B. Geuress