Le chaource, un fromage qui fait la fierté des Aubois

Le chaource est un fromage dont le nom vient d'un village entre la Champagne et la Bourgogne. Julien Pouillot est artisan fromager affineur. Sur son étal, au marché de Troyes, il présente ses chaources qu'il fabrique lui-même. Ils sont faits à partir de lait cru, dans une zone d'appellation d'origine protégée entre l'Aube et l'Yonne. A la ferme de Lionel Dosne, ses vaches sont élevées et bichonnées afin d'obtenir le meilleur lait. Suivez en image le circuit du fromage, de la traite au produit fini. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/04/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.