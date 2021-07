Chaque village célèbre son saint patron en Bretagne

Tout l'été, il va y avoir des processions, des messes et des feux de joie. A Guern (Morbihan), environ 200 fidèles ont honoré les saints de leur paroisse. Dimanche, ils ont porté fièrement leur foi au rythme de la bombarde et de la cornemuse. Cela fait un an que les pardons bretons n'ont pas eu lieu. Les spectateurs sont ravis de revoir cette tradition. Chaque paroisse possède une bannière richement décorée. Les croyants y tiennent beaucoup. La procession se termine devant un feu de joie, symbole de purification. "Le pardon était le moment de remettre les pendules à l'heure et d'arrêter les discordes qu'il y avait entre les gens. Le feu était le signe de ce renouvellement", a expliqué le père Joël Lomenech. Pour rassembler les habitants, des chants ont résonné dans le village, notamment des cantiques en breton. Les mélodies ont également retenti dans la chapelle. Chaque année, 1 200 pardons sont fêtés en Bretagne.