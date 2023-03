Chaque ville veut son bouillon !

Il est ouvert depuis quinze minutes et il est déjà complet. Ce restaurant de Flers, en Normandie, compte 50 couverts. Autant de clients qui ont vite adopté le principe du bouillon. Dans les assiettes justement, les incontournables du bouillon... des classiques français : œuf mimosa, poulet et purée, riz au lait. Et les deux spécialités de la maison : le Tartare qui est préparé devant vous, ainsi que la tarte aux citrons meringuées. Et c'est vous qui choisissez la taille de la tarte. Au total pour une entrée, un plat et un dessert, il faut compter près de 22 euros en moyenne ce midi. Pour pouvoir garder ces prix modérés, la méthode est simple : il faut servir beaucoup, parfois plus de deux services, et vite. Deux heures avant, en cuisine, nous comprenons qu'il y a un autre secret pour être efficace et rentable. C'est de préparer le maximum à l'avance et dans de grandes quantités, soit près de cinq fois plus que dans le restaurant précédent. En effet, à l'origine, au XIXe siècle, les bouillons étaient les cantines des ouvriers dans les Halles de Paris. TF1 | Reportage Q. Fichet, E. Boucher