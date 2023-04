Chaque ville veut son marché

Il y a de quoi saliver devant les étals sur le tout nouveau marché de Lunel (Hérault). Ce sont essentiellement des produits locaux, exactement ce que recherchent les clients. Ce marché vient d’ouvrir il y a un mois. L’objectif en est de faire vivre le centre-ville, mais aussi de proposer des produits plus accessibles. "Pour toute la semaine, je suis tranquille, et vu le prix, honnêtement, c’est vraiment une bonne affaire", confie une des clientes sur le marché. Jusqu'à présent, le marché alimentaire se tenait uniquement le jeudi. Et on ne trouvait ici les dimanches que des plantes et des vêtements. L'installation de stands de nourriture le dimanche correspond à une forte attente des habitants. "On est libre le dimanche (…), on a plus de temps, donc, on a plus de temps pour se promener au marché", dit une habitante. L'engouement pour le marché, les marchands le ressentent également. Les marchés sont toujours plus attractifs. Il y a 20 ans, deux nouveaux par an s'installaient dans l'Hérault, aujourd'hui, on passe à dix chaque année. TF1 | Reportage A. Erhel, A. Cazabonne, J. V. Molinier