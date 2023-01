Charbon, les oubliés des aides énergie

Dans le bassin minier, ce mardi matin, Christian, le livreur de charbon, termine sa tournée. Il porte des sacs de 50 kilos et le charbon séduit de plus en plus. Pour cause, c'est aujourd'hui l'énergie la moins chère. Et pourtant, le prix du charbon a beaucoup progressé. Un sac coûte 45 euros cet hiver, il en valait 20 euros l'été dernier. La plupart de ceux qui se chauffent au charbon ont des revenus modestes. Pourtant, changer de chaudière coûte encore trop cher. Alors, Jean-Claude, qui se chauffe uniquement au charbon, aimerait avoir une aide comme celles et ceux qui se chauffent au fioul. Mais alors, pourquoi le gouvernement n'en donne-t-il pas comme il le fait pour le fioul ou le bois ? L'une des raisons est le fait que cette énergie est très polluante, tout aussi polluante que le fioul. Aujourd'hui, dans l'Hexagone, on compte encore 19 000 foyers qui se chauffent au charbon. Mais depuis l'été dernier, il est interdit d'installer une chaudière au charbon chez soi pour des raisons écologiques. TF1 | Reportage S. Hembert, C. Yzerman, T. Chartier