Charcuterie : A la découverte des produits du terroir corse

La première étape pour une bonne charcuterie se passe en pleine nature. Les bêtes doivent être nourries avec soin, élevées en plein air et en toute liberté. Dans la vallée de l'Ortolo à Vignalella, des producteurs porcins applique cette méthode. Dans le sud de l'île, le meilleur moyen de vérifier la qualité des produits est d'y goûter. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.