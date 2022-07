Charcuterie, eau : attention aux nitrites

Dans les rayons, il est difficile de ne pas les voir sur les emballages de certains jambons, bien en évidence, les inscriptions : "conservation sans nitrite". Sous la pression des consommateurs depuis plusieurs années, les industriels cherchent à se passer de cet additif alimentaire, inscrit sur l'étiquette. Sa fonction, conserver la charcuterie et lui donner sa couleur rose. C'est un sujet bien identifié par les autorités sanitaires, qui viennent de publier une étude. Selon celle-ci, la trop forte consommation de nitrite peur favoriser l'apparition de certains cancers comme celui du colon. Les autorités demandent donc aux industriels de faire un effort supplémentaire. "L'Anses dans son avis, recommande aux industriels de diminuer la concentration en nitrite", explique Laurent Guillier, coordinateur de l'expertise Anses. Si les nitrites sont encore aujourd'hui largement utilisés, c'est qu'ils évitent la formation de bactéries toxiques. Il existe des substituts, mais ils sont plus chers selon les professionnels. Pour limiter les risques, les médecins recommandent de ne pas dépasser 150 grammes de charcuterie par semaine, soit l'équivalent de trois tranches de jambon. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, N. Pellerin