Chargeur de portable unique : faut-il croire Bruxelles ?

Pour beaucoup d'entre vous, c'est devenu un casse-tête quotidien : avec quel câble charger son smartphone, sa tablette ou son casque audio ? Certains ont leurs astuces pour ne jamais être pris de court. Prenez cette famille. Entre les téléphones, les tablettes et les enceintes, ils utilisent des dizaines de chargeurs différents, sans compter ceux qui s'accumulent dans cette boîte. Et bien, l'Europe veut uniformiser tout ça. Voici les trois connectiques les plus utilisées aujourd'hui : à gauche, celle spécifique aux appareils d'avant 2014, à droite, celle utilisée par une seule marque et au milieu, le fameux câble USB. Bruxelles veut garder uniquement ce dernier. A noter qu'il est employé par la majorité des constructeurs. Le chargeur unique, c'est une envie européenne qui n'est pas nouvelle. Nous avons retrouvé cette image qui date de 2009. Déjà, le commissaire européen promettait un chargeur universel. Il faut dire qu'à l'époque, c'était pire pour les consommateurs. Il existait 30 connectiques différentes.