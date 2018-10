Charles Aznavour, l'artiste français qui a le plus chanté en duo

Pour Charles Aznavour, chaque duo était une aventure vocale. C'était le chanteur français qui a le plus chanté en duo. Cette légende de la chanson française avait partagé la scène avec les plus grands artistes comme le ténor italien Luciano Pavarotti ou encore Céline Dion. Charles Aznavour avait même fait chanter Sting en français. De belles amitiés naissaient de ses rencontres, notamment avec sa grande amie Liza Minnelli. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 02/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 2 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.