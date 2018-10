Charles Aznavour, l'homme qui a écrit 1 300 chansons

Charles Aznavour a réussi à se créer un palmarès unique dans le monde de la chanson. Durant ses 70 ans de carrière, il a écrit 1 300 chansons et enregistré 91 albums studio. Au total, il a vendu 180 millions de disques dans le monde. On lui doit notamment, La Bohême, son chef d'œuvre. Côté style, Charles Aznavour était un "artiste compteur d'histoires". Pour lui, "chaque chanson est en soi une petite œuvre cinématographique". Ayant chanté dans 94 pays dans le monde en huit langues, il était également l'un des rares artistes français à avoir eu une telle envergure internationale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/10/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 5 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.