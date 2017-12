Charles Aznavour, un géant de la chanson française

Charles Aznavour était en concert à Bercy le mercredi 13 décembre 2017. Rien à dire, le spectacle a été un véritable succès. Une fois monté sur scène, l'artiste de 93 ans a su séduire les spectateurs. L'éternel jeune homme avait pleinement profité des moments magiques passés avec son public et faisait de chaque inconvénient de la vieillesse un trait d'humour. Aujourd'hui, Charles Aznavour est plus que jamais un géant de la chanson française. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 14/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 14 décembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.