Charles Aznavour, un hommage national aux Invalides le 5 octobre 2018

La décision a été prise. Charles Aznavour aura droit à un hommage national dans la cour d'Honneur des Invalides le 5 octobre 2018. Emmanuel Macron sera présent à cet événement. Par ailleurs, certains habitants de Mouriès ont émis certaines réserves quant au choix de l'endroit. Annie Crouvoisier, propriétaire d'un restaurant à Mouriès, a par exemple pensé à un endroit où l'artiste serait plus proche de son public. Quant à la majorité des habitants du village, ils saluent la décision de rendre un hommage solennel à l'auteur-compositeur qui a été sacré artiste du siècle.