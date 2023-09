Charles III, ce roi qui aime la France

Aucun doute, le roi Charles III aime la France, avec un goût prononcé pour sa gastronomie. En 1992, on se souvient de son plaidoyer pour les fromages français, contre la bureaucratie de Bruxelles. Humour british, accent charmant, la France tombe à son tour sous le charme du prince de Galles. Voyage glamour avec Diana au Festival de Cannes et dix ans plus tôt à Bordeaux pour inaugurer une exposition d'art britannique. Le prince Charles a traversé plus d'une trentaine de fois la Manche pour des voyages culturels. C'est le cas à Reims en 1979 pour ce passionné d'histoire et de champagne. Il a aussi assisté à de nombreuses commémorations de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Sa première visite officielle avec Camilla remonte à 2016 pour le 80e anniversaire de la bataille de la Somme. Héritée de sa mère, sa francophilie lui a permis d'entretenir une entente cordiale avec chacun de nos présidents de la République. Sa relation avec Emmanuel Macron est, dit-on, particulièrement chaleureuse. Cette première visite s'annonce donc sous les meilleurs auspices. TF1 | Reportage C. Auberger, G. D'Angeli