Ping-pong et halte au bistrot : après Versailles, un peu de détente pour Charles et Camilla

Voilà un match au sommet. La reine Camilla et Brigitte Macron sont plutôt détendues ce jeudi matin auprès de ces jeunes qu'elles sont venues rencontrer à Saint-Denis. Sa Majesté le roi, pour sa part, s'autorise une petite halte au bistrot du coin. L'ambiance était bien plus solennelle quelques heures plus tôt. Comme à chaque grande occasion, les cavaliers de la Garde républicaine étaient présents au Sénat pour accueillir le roi. Il est venu s'adresser aux parlementaires. Debout pour Sa Majesté, les députés et les sénateurs ne se réunissent tous ensemble que rarement. Écouter Charles III en valait la peine. Dans son allocution, il appelle la France à se battre avec lui pour le climat. La veille au soir, à Versailles, devant 160 convives, la tradition invite à porter un toast avec, si possible, un brin d'humour anglais. Le roi déclare sa flamme à la culture française. Entre le homard et la volaille de Brest, les invités parlent rugby ou canoë, chacun essaie d'avoir son petit moment avec le roi. Les convives ont profité des ors de Versailles jusqu'à minuit moins le quart, plus tard que ce que prévoyait le programme officiel. Il faut croire que l'accueil y était bon. TF1 | Reportage B. Augey, A. Sylberman