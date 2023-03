Charles III en France, une visite menacée ?

Le roi Charles et Emmanuel Macron dîneront-ils lundi soir au château de Versailles ? Selon nos informations et celles de la presse britannique, ce repas pourrait finalement avoir lieu à l'Élysée pour des raisons de sécurité. En pleine colère sociale, les autorités craignent des débordements. Les touristes britanniques rencontrés ce jeudi matin se montrent beaucoup moins inquiets. C'est une visite du roi Charles sous très haute tension. Lors de sa venue à Paris lundi, tous les fonctionnaires de police de la préfecture seront mobilisés. Le monarque se rendra d'abord sous l'Arc de Triomphe avant de descendre les Champs-Élysées pour aller au palais présidentiel. Il prononcera ensuite un discours au Sénat avant de rejoindre ou non le château de Versailles. Mardi matin, c'est en TGV qu'il a prévu de se rendre à Bordeaux. C'est une option toujours privilégiée à ce stade. Un déplacement en tramway est même envisagé dans la ville, mais les syndicats menacent de bloquer les voies. Comme pour toutes les étapes de la visite, des interrogations demeurent car les grévistes agitent de nombreuses menaces. TF1 | Reportage J. Cressens, E. Braem, D. Bertaud