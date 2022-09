Charles III, l'hommage de Westminster

Ils sont arrivés à la première heure dans l'espoir de l'apercevoir. Après plusieurs heures d'attente, le roi Charles III et la reine consort Camilla, font leur apparition devant le palais de Westminster. Le moment pour le nouveau roi de recevoir les condoléances du Parlement britannique. Le nouveau monarque dit ressentir le poids de l'histoire, et rappelle qu'il marchera dans les pas de sa mère. "Elle a donné l'exemple d'une dévotion désintéressée que je suis, avec l'aide de Dieu et de vos conseils, résolu à suivre fidèlement", déclare le roi. Et le nouvel hymne national résonne. Visiblement ému, le roi Charles III s'est envolé vers Édimbourg, en Écosse, où débutera ce lundi après-midi une première cérémonie d'hommage autour du cercueil de la reine Elizabeth II. TF1 | Reportage S. Chevallereau, L. Merlier