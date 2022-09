Charles III, né pour être roi

Comme un signe, un passage de témoin avant l'heure. Pour la première fois de sa vie, le 10 mai dernier, Charles remplace la reine pour le traditionnel discours du trône au Parlement britannique. La couronne de sa mère a été placée près de lui. Étape symbolique, il est accompagné de son fils William et de son épouse Camilla, désignée quelques semaines plus tôt, future reine consort par Elizabeth II. Devant les caméras du monde entier, la photo de la monarchie britannique telle qu'elle est désormais. Ce moment, Charles III s'y prépare pour ainsi dire depuis toujours. Filmé et photographié dès sa plus tendre enfance, le fils aîné de la reine sait depuis ses quatre ans et le couronnement de sa mère, qu'il saura un jour appelé à régner. Couronné prince de Galles en juillet 1969, ce roi en attente ne semblait pourtant pas presser de jouer le premier rôle. Complexe, sensible, souvent moqué, il bat des records d'impopularité lorsque sa liaison avec Camilla Parker Bowles fait la Une des tabloïds et que son mariage avec Lady Di tourne au fiasco. TF1 | Reportage C. Adriaens-Allemand, L. Koceir, N. Bergot