"Charlie et la chocolaterie", un régal sur scène

Un festival de couleurs, de danses et de chants, la comédie musicale "Charlie et la chocolaterie" est un ravissement pour le public. "Tous les décors sont jolis", "c'est impressionnant", "on retombe en enfance", lancent les spectateurs. L'histoire imaginée par l'écrivain Roald Dahl dans les années 60 reste inchangée. Un chocolatier délirant, Willy Wonka, lance un concours pour permettre à des enfants de visiter son usine. Cinq le remporteront. Charlie Bucket, le plus pauvre d'entre eux, est également le plus attachant. Les autres bambins se révèlent capricieux, gourmands et grossiers, tout le contraire des acteurs choisis pour les incarner. Pour arriver à un tel résultat, il a fallu près d'un an et demi de répétition. Arnaud Denissel interprète Willy Wonka et comme son personnage, il ne s'arrête jamais. À une heure du spectacle, il est encore en train de s’échauffer. "Il faut savoir allier le cardio avec le diaphragme pour qu'on ne force pas sur les cordes vocales", explique-t-il. Une touche de maquillage, de coiffure, et c'est parti. Lors de chaque représentation durant plus de deux heures, les artistes régalent le public. TF1 | Reportage C. Casanova, F. Mignard